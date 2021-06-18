ثكنة القذافي “النسائية” تتحول إلى مجمع ترفيهي وسط طرابلس

2021/06/18 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في الثامن من حزيران/يونيو 2021 لجزء من المجمع الترفيهي الذي أقيم في مقر “الكلية العسكرية للبنات” التي كانت تابعة لنظام العقيد معمر القذافي في طرابلس © ا ف ب محمود تركية طرابلس (أ ف ب) – قبل عشرة أعوام لم يكن الليبيون يتخيلون أن إحدى الثكنات الشهيرة في ظل حكم […]

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