الخلية: ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في محافظة نينوى

2021/06/18 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن ضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 قواعد للاطلاق داخل عجلة في محافظة نينوى.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 حزيران 2021)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى، تضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 قواعد للاطلاق داخل عجلة".

واضاف البيان انه "تمت عملية الضبط ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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