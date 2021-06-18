بالوثيقة .. الحبس الشديد وحجز أموال الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة

2021/06/18 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، قرارا قضائيا بالحكم على المُدان الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة القاضي "رحيم العكيلي" بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة، وحجز أموالهِ المنقولة وغير المنقولة./انتهى5

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