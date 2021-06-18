ضبط خمسة صواريخ نوع “كراد” غربي نينوى

2021/06/18 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، ضبط خمسة صواريخ نوع “كراد” غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان أن “القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تضبط ٥ صواريخ نوع كراد مع ٥ قواعد للاطلاق داخل عجلة”.

واوضحت أن “عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب ، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

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