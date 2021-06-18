ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في محافظة نينوى

2021/06/18 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن ضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 قواعد للاطلاق داخل عجلة في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى، تضبط 5 صواريخ نوع كراد مع 5 […]

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