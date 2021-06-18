غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس

2021/06/18 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من تهديد أطلقته الحكومة الإسرائيلية لحركة حماس، قالت فيه إن عليها أن تنتظر عدواناً جديداً إن لم توقف “البالونات الحارقة” القادمة من القطاع، والتي أسفرت عن حرائق واسعة في أراضي المستوطنات الزراعية المحيطة بغزة على مدار اليومين الماضيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال مواقع مختلفة بقطاع غزة، في ثاني هجوم منذ انتهاء العدوان الأخير الشهر الماضي، حيث شمل الهجوم عشرات الغارات التي استهدفت مواقع مختلفة وأراضي خالية ومباني حكومية في مناطق متفرقة من القطاع.

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