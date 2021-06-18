2021/06/18 | 11:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط هدر بالمال العام بقيمة 70 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط خمس حاويات، تم التلاعب بوصف بضاعتها، وكذلك في الرسوم الجمركية والضريبية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر بقيمة 70 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي first appeared on النور نيوز.

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