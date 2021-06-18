توزيع 44.2 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا في إيطاليا

2021/06/18 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، إعطاء 44.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ557291 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهرين.

وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا 4.25 ملايين، بينها 127190 وفاة.

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