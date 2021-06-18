كورونا يحصد 4 ملايين ضحية حول العالم

2021/06/18 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، الـ 4 ملايين، وفاة اليوم الجمعة، وفق إحصاء لرويترز، بينما لا تزال دول كثيرة تجد صعوبة في شراء لقاحات كافية لتطعيم سكانها.

وفي وقت تراجع فيه الإصابات والوفيات الجديدة في دول مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، تعاني العديد من البلدان نقصاً في اللقاحات في وقت أصبحت فيه السلالة دلتا المتحورة من الفيروس، سائدة في أرجاء العالم.

وبعد أن بلغ عدد الوفيات مليونين خلال ما يزيد عن العام بقليل، سجل المليونان التاليان في 166 يوماً فقط وفقاً لتحليل لرويترز.

وتجد الدول الأشد فقراً صعوبة في تطعيم سكانها بسبب نقص اللقاحات، تتواتر المناشدات للدول الأكثر ثراء للتبرع بالمزيد منها، للسيطرة على الجائحة.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان يوم الأربعاء: “القضية الأساسية في الأمريكتين هي الحصول على اللقاح” وحثت الدول المانحة على إرسال اللقاحات في أقرب وقت ممكن.

وتعهدت الدول الغنية في مجموعة السبع بتوفير 1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد لمساعدة البلدان الفقيرة، على تطعيم سكانها.

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