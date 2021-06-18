جعفر الشيخ مصطفى: لمصلحة من يكثف حزب العمال هجماته على الاقليم

2021/06/18 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الشيخ جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس إقليم كردستان إن هناك محاولات جارية لافتعال اقتتال بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وقوات البيشمركة على أرض الإقليم.

وقال الشيخ مصطفى في منشور على الفيسبوك الجمعة، “للأسف هناك محاولة لإثارة حرب بين الجانبين على أرض الإقليم، وآمل ألّا يحدث ذلك وتتوقف إراقة الدماء”، متسائلا بالقول: لماذا فقط كثّف حزب العمال الكردستاني من نشاطاته في إقليم كردستان الذي تأسس بدماء آلاف الشهداء، ويمنح الذريعة لتركيا لمهاجمة الإقليم؟ .

وشدد بالقول: نحن لسنا مع اقتحام أي قوات أجنبية لحدود اراضينا وسيادتنا وفي الوقت ذاته نكن الاحترام للأحزاب السياسية المعارضة الموجودة على أراضي الإقليم وقد سمحنا لها بممارسة أنشطتها السياسية، ولكننا لا نؤيد أبداً أن تتسبب في اندلاع حرب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإجلاء وقتل العشرات من المدنيين في المنطقة.

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