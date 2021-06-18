العراق: طلاق امرأة يتسبب بشجار مسلح ويخلف ضحايا

2021/06/18 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني في ذي قار، الجمعة، بوقوع مشاجرة مسلحة وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (18 حزيران 2021)، أن مشاجرة بالأسلحة وقعت بأحدى مناطق صوب الشامية وسط مدينة الناصرية وتسببت بأصابة احد طرفي المشاجرة وهو موظف في شركة القابلوات بالمدينة بجروح بليغة.

واضاف، أن "سبب المشاجرة هو خلاف على طلاق امرأة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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