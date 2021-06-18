اسعار النفط تتراجع مقابل ارتفاع الدولار الأميركي

2021/06/18 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الجمعة، بعد صعود الدولار الأميركي بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام يمضي على مسار اختتام الأسبوع دون تغيير يذكر، واقل بصورة طفيفة عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6٪ إلى 72.63 دولارا للبرميل، لتواصل هبوطها بنسبة 1.8٪، امس الخميس، لكن العقد في طريقه ليكون ثابتا لهذا الأسبوع.

كما وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.5٪، بعد أن تراجعت 1.5٪ امس الخميس والذي سيكون أول انخفاض في أربعة أسابيع.

وكان خام برنت قد استقر، اول امس الأربعاء، عند أعلى سعر له منذ نيسان 2019 بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

وقد ارتفع الدولار في الجلستين منذ أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2023 ، في وقت أبكر مما توقعه مراقبو السوق في السابق.

كما تراجعت أسعار النفط بعد أن أعلنت بريطانيا امسالخميس عن أكبر ارتفاع يومي لها في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 منذ 19 شباط ، حيث أظهرت الأرقام الحكومية 11007 إصابة جديدة مقابل 9055 في اليوم السابق.

ومما زاد من الضغوط على اسعار النفط تصريحات أدلى بها كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الخميس بأن المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.

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