الصناعة تؤكد قدرتها على تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء

2021/06/18 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، قدرتها على تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء، مبينة أن منتجات شركات الوزارة أثبتت جودتها وملاءمة للظروف الجوية للبلاد وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الصناعة تسعى الى زيادة التعاون مع وزارة الكهرباء، وذلك لقدرتها على تغطية احتياجات الاخيرة"، مشيراً الى أن "هنالك ديوناً كبيرة لعدد من شركات الوزارة بذمة وزارة الكهرباء، وهذا يؤثر سلبا على ديمومة العملية الانتاجية في معامل الوزارة، كونها تحتاج الى سيولة نقدية لتوفير مستلزمات الانتاج".

ولفت إلى "وجود تعاون دائم مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات التي تصنع محليا في الشركات التابعة لوزارة الصناعة، ومنها القابلوات والاسلاك الكهربائية والمحولات الكهربائية بنوعيها التوزيع والقدرة والمحطات الصندوقية والمقاييس الكهربائية وغيرها من المنتجات، اضافة الى تنفيذ مشاريع تجهيز ونصب وتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات".

وأوضح أن "المنتجات المحلية أثبتت جدارتها من حيث النوعية والجودة والمواصفات القياسية المعتمدة عالميا والملائمة للاجواء العراقية"، مبينا أن "جميع منتجات وزارة الصناعة تخضع لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بخلاف المنتجات المستوردة التي تدخل دون رقابة أو سيطرة".

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