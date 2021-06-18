استمرار تراجع أسعار النفط

2021/06/18 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6٪ إلى 72.63 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش ، لتواصل هبوطها بنسبة 1.8٪ يوم الخميس.



العقد في طريقه ليكون ثابتًا لهذا الأسبوع.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا ، أو 0.5٪ ، عند 70.71 دولارًا للبرميل ، بعد أن تراجعت 1.5٪ يوم الخميس.



خام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو انخفاض طفيف ، والذي سيكون أول انخفاض في أربعة أسابيع. واستقر خام برنت يوم الأربعاء عند أعلى سعر له منذ أبريل 2019 بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018. وارتفع الدولار في الجلستين منذ أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2023 ، في وقت أبكر مما توقعه مراقبو السوق في السابق.



ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة في العملات الأخرى ، مما يحد من الطلب.

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