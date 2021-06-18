وفاة ضابط رفيع في الداخلية إثر إصابته بكورونا

2021/06/18 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن وفاة مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة محافظة ديالى العميد عدنان طه جميل إثر اصابته بكورونا. وذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أنه: " ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العميد عدنان طه جميل مدير مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة ديالى إثر إصابته بكورونا".

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