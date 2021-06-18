الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ آذار 2020

2021/06/18 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسبب تحول مجلس الاحتياطي الأميركي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار، والذي أثر بالسلب على معدن الذهب، الذي يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2020.

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ووفقا لـ"رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش لكنه منخفضا 5 في المئة في الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن محللين، قولهم إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 9 أشهر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9 في المئة إلى 2543.61 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس عقب انخفاض حاد سجله أمس الخميس.

وارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 26.09 دولار للأوقية، لكنها منخفضة ما يزيد عن 6 في المئة في الأسبوع.



وصعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 1064.77 دولار.

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