2021/06/18 | 12:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قررت السلطات الامنية العليا تمديد بقاء قوات الرد السريع في ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى الى أشعار آـخر .وقال عبد الله الحيالي مدير الناحية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قرار تمديد قوات الرد السريع جاء بعد الانجازت الامنية التي حققتها واسهمت في بسط الامن والاستقرار وتلاشي النزاعات العشائرية والاقتتال الداخلي في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة .واضاف ان قوات الرد السريع فرضت سيطرتها بشكل تام على الناحية التي لم تشهد أية حالات نزوح خلال الاشهر الماضية .واكد أن ظروف وطبيعة الناحية الامنية والاجتماعية تتطلب بقاء الرد السريع للحفاظ على المكتسبات الامنية والتمهيد لمشروع مصالحة عشائري شامل ينهي الخلافات والنزاعات العشائرية ويبسط الاستقرار الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي والمجتمعي في الناحية /انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد بقاء الرد السريع في احدى بلدات ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد بقاء الرد السريع في احدى بلدات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).