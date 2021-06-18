إنشاء شركة مصرية عراقية لبدء مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات في بغداد

2021/06/18 | 12:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص العراقى بهدف دعم أوجه …

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