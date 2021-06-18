2021/06/18 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عوضت العملة الروسية بعض الخسائر التي منيت بها في الفترة الماضية، حيث انخفض سعر صرف اليورو دون مستوى 86 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.ووفقا لبيانات بورصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليورو ينخفض دون مستوى 86 روبلا للمرة الأولى منذ 10 أشهر المركز الخبري الوطني.

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