العرض السياسي للبيجيدي نكوص وانفصام (4). - سعيد الكحل

2021/06/18 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل حزب العدالة والتنمية ، كبقية أحزاب الإسلام السياسي، ينشد إقامة "دولة الخلافة" وتطبيق الشريعة .



وقبوله بالاشتغال ضمن مؤسسات الدولة المدنية إنما هو تكتيك يسمح له بالتغلغل في مفاصل الدولة لحين "التمكين" .



حينها سينقلب على الديمقراطية وعلى الدستور وعلى مدنية الدولة .



لهذا ، لم يصدر عن الحزب ما يثبت مراجعته لمنطلقاته الفكرية والإيديولوجية ، وبما يفيد تخليه نهائيا عن فكرة إقامة "دولة الخلافة" ، أو على ......





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