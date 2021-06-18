ماذا لدى المقاومة بعد - عدنان الصباح

2021/06/18 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح هل هناك ما تملكه المقاومة او ما تستطيع ان تملكه بعد ما قدمته للعالم في معركة سيف القدس وبمعنى ادق هل هناك ترسانة من الصواريخ وهل هناك عتاد لم نراه في المعركة الاخيرة وهل المقاومة قادرة على معاودة المعركة بنفس القوة واكثر ومتى يمكنها ذلك وكيف.هذه الاسئلة مطروحة لان جنرالات الحروب في بلادنا لا عدد لهم على الاطلاق فمنذ تحديد الاحتلال لموعد ما يسمى بمسيرة الاعلام والبعض بات ينتظر صواريخ المقاومة و ......





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