2021/06/18 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمتهمين بينهم إرهابي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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