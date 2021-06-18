ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

2021/06/18 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت القوات الأمنية خمسة صواريخ من نوع كراد معدّة للإطلاق في محافظة نينوى بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأكدت الخلية إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قيادة عمليات غرب نينوى من ضبط الصواريخ مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة، البيان أشار الى ان عملية الضبط تمت في قضاء ربيعة بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، فيما تمكن الموجودين داخل العجلة من الهرب.

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