2021/06/18 | 13:00 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/18 | 13:00.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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