أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم



أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم
2021/06/18 | 13:00 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/18 | 13:00.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تشتبه بتقديم 4 آلاف عراقي طلبات مزيفة للحصول على اللجوء: عقوبتان تنتظرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).



واصل القراءة على آي كيو نيوز


Sponsored Links