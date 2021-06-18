اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الجمعة

2021/06/18 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة، عند حاجز الـ149 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.وسجلت أسعار البيع 149.000 دينار لكل 100 دولار.فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار.

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