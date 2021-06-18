مؤشر السلام العالمي 2021.. العراق يحتل مراتب متأخرة عربياً وعالمياً

2021/06/18 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

احتل العراق، مراتب متأخرة على مستوى البلدان العربية وبلدان العالم، في مؤشر السلام العالمي للعام 2021.

وجاء العراق، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2021، في المرتبة الـ"16" عربياً والمرتبة الـ159 عالمياً.

وحلت النسخة الخامسة عشرة من مؤشر السلام العالمي بيانات دول العالم حول اتجاهات السلام وقيمته الاقتصادية وكيفية تطوير مجتمعات مسالمة وخالية من الصراعات.

ويغطي المؤشر 99.7% من سكان العالم باستخدام 23 مقياسا نوعيا وكميا من مصادر موثوقة ويقيس حالات السلام في الدول عبر 3 مجالات هي: مستوى السلام والأمن الاجتماعيين، مدى استمرار الصراع المحلي والدولي ودرجات الانفاق العسكري.

واظهرت نتائج المؤشر هذا العام ان متوسط الاستقرار العالمي تدهور بنسبة 0.7% علما ان تدني هذا المتوسط يشكل تاسع مستوى خلال الـ 13 سنة الماضية مع تحسن في 87 دولة فيما سجلت 73 دولة تدهورا، ومع ذلك فان مستوى هذا العام بلغ ثاني اصغر رقم في تاريخ المؤشر.

ولفت التقرير الى ان مؤشر السلام العالمي هذا العام كشف انحسارا في الصراعات والازمات التي ظهرت في العقد الماضي، لكن حلّ محلها موجة جديدة من التوتر وعدم اليقين نتيجة جائحة كورونا وتزايد التوترات بين عدد من الدول الكبرى.

وعالميا، تصدرت ايسلندا ونيوزيلندا والدنمارك المراكز الاولى الثلاثة لمؤشر السلام العالمي لعام 2021، فيما جاءت البرتغال وسلوفينيا والنمسا في المراكز 4 و5 و6 على التوالي، وحلّت سويسرا وايرلندا وتشيكيا وكندا في المراكز 7 و8 و9 و10.

اما بالنسبة للدول الاكثر تأخرا في المؤشر فقد حلّت افغانستان في المركز الاخير عند 163 سبقها اليمن في المركز ما قبل الاخير وجاءت سوريا وجنوب السودان والعراق والصومال في المراكز 161 و160 و159 و158 على التوالي.

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