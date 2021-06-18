تسريبات تكشف تفاصيل نظام تشغيل

2021/06/18 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةكشفت تسريبات صحفية، تفاصيل نظام تشغيل "ويندوز 11" الذي تجهزه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت حددت تاريخا مبدئيا، 24 يونيو/حزيران، لإطلاق "ويندوز 11"، بحسب المصادر.

وكشفت التسريبات تغييرات في واجهة المستخدم لـ"ويندوز 11" بصورة كبيرة جدا، حيث تم تغيير قائمة البدء المركزية، وأيقونات شريط المهام.

وبدا شكل "ويندوز 11" الأولي أشبه بنظام "ماك أو إس" من منافستها "أبل" الأمريكية.

ويظهر أيضا نقل "مايكروسوفت" قائمة أبدأ والرموز إلى اليسار، كما تمكن المستخدمين من تغيير أماكنها فيما بعد.

وتظهر أيضا قوائم أخرى شفافة بصورة أكبر وأكثر بساطة، تتيح الكثير من الخيارات الجديدة المدعومة بالذكاء الصناعي.

وتم تبسيط قائمة "ابدأ" بشكل عام، بحيث تحتوي على التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة، لوصول أسرع إلى أزرار إعادة وإيقاف التشغيل.

وتقترح لقطات الشاشة أيضًا قوائم سياق مصممة حديثًا بزوايا مستديرة، حتى قائمة ابدأ تحولت إلى زوايا دائرية بشكل جديد كليا.

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