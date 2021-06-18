2021/06/18 | 13:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الجمعة ضبط خمسة صواريخ معدة للإطلاق في نينوى.

الصواريخ التي تم ضبطها في نينوى

وذكر بيان للخلية أنه "ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت خمسة صواريخ نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة".

مادة اعلانية

وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط تمت ليلة أمس في منطقة العلكانه جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة".

وأضاف أن "الذين كانوا داخل العجلة لاذوا بالهرب" وقد "تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).