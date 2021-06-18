2021/06/18 | 13:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

401 مشاهدة

تشير توقعات الطقس، الجمعة، الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع موجة غبار كثيفة في ذي قار وشرق ميسان والطريق الدولي ومناطق من البصرة.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (18 حزيران 2021)، انه ابتداء من، يوم الجمعة، بداية أرتفاع تدريجي متوقع بـ درجات الحرارة في عموم مدن البلاد، وتبلغ ذروتها نهاية الاسبوع المقبل".

واضاف، ان "رياحا شمالية الغربية ستستمر بالهبوب، تنشط خلال ساعات نهار الجمعة ويخف نشاطها ابتداء من، يوم السبت، 19/6 والايام اللاحقة".

وتابع، ان "موجة غبار كثيف تتواجد الان في ذي قار وشرق ميسان والطريق الدولي بسبب هبوب رياح الشمالية الغربية الجافة، ستغطي تدريجيا مناطق من البصرة ايضا".

واوضح، ان "مصدر هذا الغبار هو المساحة مابين البطحاء والسماوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. ارتفاع في الحرارة وغبار كثيف في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. ارتفاع في الحرارة وغبار كثيف في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).