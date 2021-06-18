العراق يتذيل القائمة عربياً وعالمياً بمؤشر السلام العالمي 2021

2021/06/18 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني احتل العراق، مراتب متأخرة على مستوى البلدان العربية وبلدان العالم، في مؤشر السلام العالمي للعام 2021.وجاء العراق، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2021، في […]

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