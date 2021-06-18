الشرطة تنقذ حياة فتاة حاولت رمي نفسها في نهر الديوانية

2021/06/18 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ انقذت مفارز من شرطة النجدة في محافظة الديوانية فتاة في العقد الثاني من العمرحاولت رمي نفسها في نهر الديوانية قرب جسر الشهداء الخمسة.وقال مصدر في ا شرطة المحافظة " ان محاولة الانتحار حدثت فجر اليوم ، وان الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، ./ انتهى

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