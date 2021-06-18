تجمع شعبي قرب جامع ابي حنيفة عصر اليوم لنبذ دعوات التفرقة والتطرف

2021/06/18 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا ديوان الوقف السني إلى تجمع شعبي قرب جامع ومرقد ابي حنيفة النعمان في مدينة الاعظمية عصر اليوم الجمعة ، تأكيدا على وحدة اطياف ومكونات الشعب العراقي ونبذ دعوات التفرقة والتطرف ./انتهى5

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