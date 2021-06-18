أحمدي نجاد يرفض الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الإيرانية: النتيجة واضحة!

2021/06/18 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الإيراني السابق محمود

أحمدي نجاد المشاركة في الانتخابات

الرئاسية، مشيرا إلى أن "نتيجتها

واضحة".

وقال أحمدي نجاد في مقابلة مع صحيفة

"كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لن أصوت.

رشحت نفسي لأن م

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