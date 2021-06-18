المباريات المفترضة لاسود الرافدين في تصفيات المونديال

2021/06/18 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، جدول المواعيد المفترضة للتصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

في شهر ايلول المقبل سنقابل الفريق المصنف ثانيا (كوريا او استراليا) على ارضه وبعدها المصنف الاول (اليابان او ايران)، على ارضنا في مجموعتنا.

في تشرين الاول، سنلاقي اولا الفريق السادس (لبنان او فيتنام) في التصنيف بملعبنا ثم الثالث في التصنيف (الامارات او السعودية) على ارضها.

في تشرين الثاني، سنلاقي على ارضنا (عمان او سوريا) ثم (كوريا الجنوبية او استراليا) على ارضنا ايضا.

في كانون الثاني وشباط من السنة القادمة نلتقي (ايران او اليابان) على ارضها.

وبعدها نلتقي (لبنان او فيتنام) على ارضها ايضا.

وستكون اخر مباراتين لنا في شهر اذار من العام القادم، حيث سنقابل (الامارات او السعودية) على ملعبنا ثم نلتقي (عمان او سوريا) على ارضها.

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