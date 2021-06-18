وفاة الشاعرة لميعة عباس عمارة.. احدى رواد قصيدة الشعر الحر

2021/06/18 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توفيت الشاعرة العراقية المعروفة لميعة عباس عمارة يوم الجمعة عن عمر ناهز 92 بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلا.

ونعى شعراء واقرباء الشاعرة على صفحات التواصل الاجتماعي رحيل عمارة.

ولميعة عباس عمارة شاعرة عراقية محدثة.



تعد محطة مهمة من محطات الشعر في العراق ولدت الشاعرة لعائلة عريقة ومشهورة في بغداد حيث عمها صائغ الفضة المعروف زهرون عمارة وكانت ديانة العائلة صابئية مندائية عراقية في منطقة الكريمات وهي منطقة تقع في لب المنطقة القديمة من بغداد.والمحصورة بين جسر الاحرار والسفارة البريطانية على ضفة نهر دجلة في جانب الكرخ سنة 1929م.وجاء لقبها عمارة من مدينة العمارة حيث ولد والدها.

وأخذت الثانوية العامة في بغداد، وحصلت على إجازة دار المعلمين العالية سنة 1950م، وعينت مدرسة في دار المعلمات.



تخرجت في دار المعلمين العالية سنة 1955.وهي ابنة خالة الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد.

كانت عضوة الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين في بغداد [ 1975 – 1963].



كذلك عضوة الهيئة الإدارية للمجمع السرياني في بغداد.



وهي أيضا نائب الممثل الدائم للعراق في منظمة اليونسكو في باريس (1973-1975).



مدير الثقافة والفنون / الجامعة التكنولوجية / بغداد وفي عام 1974 منحت درجة فارس من دولة لبنان.

بدأت الشاعرة كتابة الشعر في وقت مبكر من حياتها منذ أن كانت في الثانية عشرة، وكانت ترسل قصائدها إلى الشاعر المهجري ايليا أبو ماضي الذي كان صديقاً لوالدها، ونشرت لها مجلة السمير أول قصيدة وهي في الرابعة عشر من عمرها وقد عززها ايليا أبو ماضي بنقد وتعليق مع احتلالها الصفحة الأولى من المجلة إذ قال: (ان في العراق مثل هؤلاء الاطفال فعلى اية نهضة شعرية مقبل العراق..)

ودرست في دار المعلمين العالية – كلية الآداب – وقد صادف أن اجتمع عدد من الشعراء في تلك السنوات في ذلك المعهد، السياب والبياتي والعيسى وعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهم، وكان التنافس الفني بينهم شديداً، وتمخض عنه ولادة الشعر الحر.



حين كرمتها الحكومة اللبنانية بوسام الإرز تقديراً لمكانتها الأدبية لم تتسلم الوسام (لان الحرب الاهلية قائمة) وكتبت تقول:على أي صدر احط الوسام ولبنان جرح بقلبي ينام.

وكتبت الشعر الفصيح فأجادت فيه كما كتبت الشعر العامي وأجادته كذلك، أحبت الشاعرة لغتها العربية وتخصصت بها ومارست تدريسها فتعصبت لها أكثر دون أن تتنكر للهجتها الدارجة فوجدت نفسها في الأثنين معاً.



إن لميعة ترى في اللغة العربية الفصيحة وسيلتها للتواصل مع الآخرين الأوسع، لكنها تجد في لهجتها العراقية العامية ما يقربها من جمهورها المحلي الذي استعذب قصائدها فتحول بعضها إلى أغنيات يرددها الناس.



ومن دواوينها الزاوية الخالية وعراقية ولو أنبأني العراف والبعد الأخير.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشاعرة لميعة عباس عمارة.. احدى رواد قصيدة الشعر الحر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشاعرة لميعة عباس عمارة.. احدى رواد قصيدة الشعر الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).