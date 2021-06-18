الإعلام الأمني يعلن ضبط صواريخ معدة للاطلاق في نينوى

2021/06/18 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط قواعد وصواريخ معدة للاطلاق جنوبي ربيعة في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ضبطت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى، 5 صواريخ نوع كراد مع …

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