اغتيال نقيب مسؤول عن تنفيذ أوامر القبض في التحقيقات القضائية في ميسان

2021/06/18 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون ضابطاً في مكتب التحقيق القضائي في محافظة ميسان، جنوبي العراق.

وذكر مصدر أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطاً برتبة نقيب، يعمل في مكتب التحقيق القضائي الخاص بتنفيذ أوامر القبض في محافظة ميسان، المصادر إشارت الى أنه لم تُعرف لحد الآن الجهة التي اغتالت الضابط َ المذكور وان وزارة الداخلية تجري تحقيقاً بحادث الاغتيال.

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