بالفيديو.. عواصف ترابية تضرب جنوب العراق وشبه انعدام للرؤية على الطريق الدولي

2021/06/18 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ضربت عواصف ترابية، اليوم الجمعة، محافظات جنوب العراق، ما تسببت بشبه انعدام للرؤية على الطريق الدولي.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، لـ (بغداد اليوم)، ان "غبار كثيف ورياح جافة ستغطي الطريق الدولي لمحافظات ذي قار وميسان والبصرة، وإن "موجة غبار كثيف تتواجد الآن في ذي قار وشرق ميسان والطريق الدولي بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة".

وأضاف، أن "موجة الغبار ستغطي تدريجياً مناطق من البصرة ايضاً"، لافتاً إلى أن "مصدر هذا الغبار هو المساحة مابين البطحاء والسماوة" .

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