وفاة أيقونة الشعر الشعبي العراقي

2021/06/18 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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توفيت الشاعرة العراقية الشهيرة، لميعة عباس عمارة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ولميعة عباس عمارة شاعرة عراقية محدثة.



تعد محطة مهمة من محطات الشعر في العراق، وتعتبر أيقونة الشعر العراقي الشعبي.

ولدت الشاعرة لعائلة عريقة ومشهورة في بغداد حيث عمها صائغ الفضة المعروف زهرون عمارة، وكانت ديانة العائلة صابئية مندائية عراقية في منطقة الكريمات وهي منطقة تقع في لب المنطقة القديمة من بغداد.والمحصورة بين جسر الاحرار والسفارة البريطانية على ضفة نهر دجلة في جانب الكرخ سنة 1929.



وجاء لقبها عمارة من مدينة العمارة حيث ولد والدها.

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