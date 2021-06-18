محافظ واسط يوجه طلباً عاجلاً للكاظمي بشأن أمر يهدد حلم مئات الآلاف

2021/06/18 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، عن رفضه لخصخصة التجهيزات الزراعية التي تعتبر بمثابة معاقبة للمزارعين والقضاء على قطاع الزراعة الذي يعاني اصلا الكثير من المشاكل التي تثقل كاهل المزارع الواسطي وتحول دون تطوره ونجاحه.

وقال في بيان صحفي، ان "الخصخصة تعني قتل فرص العمل لمئات الآلاف من المواطنين الذي لا يملكون غير الزراعة كمصدر للرزق والمعيشة".

وعدّ، ان "خطوة الخصخصة تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ، وسبب رئيسي في رفع أسعار البذور والاسمدة وغيرها من متطلبات الزراعة المكلفة وما يضاف إليها من تكاليف السقي والوقود وقائمة المتطلبات التي تجعل من الزراعة تجارة خاسرة ، وتتسبب بالعزوف عنها ، وتدفع العاملين فيها للبحث عن عمل آخر في المدن".

وطالب "مجلس الوزراء، بالتدخل المباشر ومنع حدوث هذا الأنهيار في الزراعة والتهديد للعاملين فيها ، وما يرافقها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية قد تتسبب بها مشاكل تراجع الزراعة وخسارتها".

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