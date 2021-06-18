الانضباط لا انضباط لها !

2021/06/18 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو اننا تعودنا ان ندور في الدائرة

نفسها وكاننا محشورين في ناعور الفشل ،

كل يوم يخرج علينا قائد اصلاح جديد

ومصلح جديد ومن يتأمل المشهد الكروي

العراقي يجده مشهدا حافلا في شعارات

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