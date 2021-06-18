الصحة والبيئة: لا اضرار لأبراج الهواتف النقالة اذا التزمت بالمحددات البيئية

2021/06/18 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة الصحة والبيئة تكثيف المتابعة الميدانية لأبراج الهاتف النقال المنتشرة في أماكن مختلفة في بغداد والمحافظات، لافتة الى شرطاً محددا يمنع تأثيرها على صحة وسلامة الإنسان.

وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي بيّن إن فرق الوزارة مستمرة في متابعة أبراج الهواتف النقالة ، في جميع المحافظات ، بواسطة أجهزة متخصصة لقياس مستوى الانبعاثات”، وهناك لجان كشف يومية تتابع بعض الابراج التي تكون مخالفة للمحددات البيئية ، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

الفلاحي اشار الى أن “الأبراج سواء كانت تنصب فوق المنازل أو على الأرض، إذا تم وضعها وفق االمتطلبات البيئية، وضمن محدد البث، لا ضرر منها على الاطلاق”على صحة المواطن لأنها ضمن الحدود الطبيعية والآمنة بالنسبة للأشعة المؤينة”..





الفلاحي اكد بأن محددات البث موضوعة وفق معايير عالمية أقرتها منظمة الاتصالات العالمية ومنظمة الصحة العالمية ،

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