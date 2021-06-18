السوداني يتحدث عن مشاكل بالقطاع التربوي تؤثر على الطالب

2021/06/18 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني تحدث النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن مشاكل بالقطاع التربوي تؤثر على الطالب وأسرته.وقال السوداني، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مشاكل القطاع التربوي لا يمكن […]

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