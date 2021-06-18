2021/06/18 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني بررت وزارة التربية، اليوم الجمعة، قرار إنهاء العام الدارسي الحالي.وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قرار وزارة التربية بإنهاء العام الدارسي الحالي للمراحل غير المنتهية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تبرر قرار إنهاء العام الدارسي الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تبرر قرار إنهاء العام الدارسي الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تبرر قرار إنهاء العام الدارسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).