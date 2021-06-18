2021/06/18 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 1311 مسحة جديدة، أظهرت تسجيل 198 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 3 إصابات من الكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم، ليبقى إجمالي الوفيات 333 وفاة".

ولفت إلى "تسجيل 94 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 50453 حالة اي بنسبة 98%، من الحالات الكلي، أما إجمالي الحالات المؤكدة فقد بلغ 51524 حالة في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تسجل اصابات جديدة بكورونا تفوق ضعف حالات الشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تسجل اصابات جديدة بكورونا تفوق ضعف حالات الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).