الدولار يستقر عند هذه المستويات في العراق اليوم الجمعة

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الجمعة.
وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (18 حزيران 2021)، فقد سجل الدولار ما يلي:
سعر البيع: 149.000 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 148.500 دينار لكل 100 دولار
يذكر ان اسعار الدولار قد كانت خلال الـ 24 ساعة الماضية على النحو التالي:
بغداد - بورصة الكفاح
148,600
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
148,000
149,000
——————————
اربيل / بورصة
148,800
——————————
البصرة / بورصة
148,900
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الموصل / بورصة
148,900
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