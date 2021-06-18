2021/06/18 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الجمعة.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (18 حزيران 2021)، فقد سجل الدولار ما يلي:

سعر البيع: 149.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 148.500 دينار لكل 100 دولار

يذكر ان اسعار الدولار قد كانت خلال الـ 24 ساعة الماضية على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,600

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,000

149,000

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اربيل / بورصة

148,800

——————————

البصرة / بورصة

148,900

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الموصل / بورصة

148,900

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يستقر عند هذه المستويات في العراق اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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