اغتيال مدني شرقي العاصمة بغداد

2021/06/18 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام مسلحين مجهولين باغتيال مدني، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد".واضاف ان "الحادث اسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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