رئيس الجمهورية ينعى الشاعرة لميعة عباس عمارة: نودّع 5 عقود من صناعة الجمال

2021/06/18 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، التي فارقت الحياة في هولندا صباح اليوم.

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وذكر صالح في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (18 حزيران 2021)، "نودّع الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، في منفاها، ونودّع معها أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال، فالراحلة زرعت ذاكرتنا قصائد وابداع ادبي ومواقف وطنية".

واضاف صالح ان "الشاعرة عمارة شكّلت علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى.



نسألُ الله المغفرة لروحها والصبر لأسرتها الكريمة ومحبيها".

ونعى مجلس إدارة فدرالية البيت المندائي في هولندا، الجمعة، وفاة الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة.

وذكر المجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 حزيران 2021)، انه "بقلوب مؤمنة خاشعة لارادة الحي العظيم تلقينا نبأ رحيل لميعة العراق الى عالم الأنوار بعد سفر حياة مشرف سجلت فيه للعراق من خلال نبوغها الشعري حبا لا يضاهيه حب و رسمت للمرأة صفاتا و خصالا متميزة".

واضاف البيان "هنيئا لك يا لميعة ذلك السفر اللامع و هنيئا لنا بك أيتها المندائية الأصيلة و إن أفل نجمك في هذا العالم فأنه سيلمع من جديد في عالم كله نور ليس فيه زيف او بطلان و سنبقى نتذكر مكانتك الادبية الراقية و أشعارك الجميلة ما حيينا".

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