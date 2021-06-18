" برج زها حديد " اعلى مبنى في بغداد رسميـا

2021/06/18 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، صورا ميدانية حديثـة لبرج المبنى الجديد للبنك المركزي العراقي،من تصميم المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد ، والذي اصبح رسميـا أعلى مبنى في العاصمة بغداد حتى قبل إكتمال هيكله الكونكريتي.وقد تخطى ارتفاع البرج 120 متراً من أصل 170 متراً ، ليتجاوز بذلك ارتفاع برج " مول بغداد" في حي الحارثية والبالغ 114 متراً.ووصل العمل في مشروع المبنى الجديد للبنك المركزي العراقي في منطقة الجادرية إلى الطابق الـ 25 من أصل 37 طابقاً ، بمعدل تقدم يبلغ 3 طوابق في الشهر ، .ومن المقرر اكتمال الهيكل الخرساني رسميـا قبل نهاية العام الحالي./انتهى5

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