رئيس الجمهورية ينعى الشاعرة لميعة عباس عمارة ويصفها بانها علامة فارقة في الثقافة العراقية

2021/06/18 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعى رئيس الجمهورية برهم صالح الشاعرة العراقية المعروفة لميعة عباس عمارة ، التي وافاها الاجل اليوم الجمعة عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض .وكتب صالح ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي " نودّع الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، في منفاها، ونودّع معها أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال، فالراحلة زرعت ذاكرتنا قصائد وابداع ادبي ومواقف وطنية، حيث شكّلت عمارة علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى ، نسألُ الله المغفرة لروحها والصبر لأسرتها الكريمة ومحبيها "./انتهى5

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